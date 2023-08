Neuer Milestone beim F-22 Raptor

Der neuste Super Fighter Amerikas, der F-22 Raptor, erreichte im August die fünfzigtausendste Flugstunde.

Lockheed Martin ist erfreut über die Entwicklung der F-22 Raptor bei seinen Einsatzverbänden. Das neuste Jagdflugzeug ist zuverlässiger als geplant und die Effektivität der Maschine lässt den Luftraum, heute und in Zukunft, in allen Bereichen der Luftkriegsführung absolut beherrschen. Die F-22 Raptor wird in Amerika bereits von sechs Verbänden geflogen. Auf der Edwards Air Force Base gelang erstmals ein Bombenabwurf im Überschallbereich. Das erste Jagdflugzeug der fünften Generation nahm an Luftkampfübungen wie Red Flag, Northern Edge Teil und fiel dort durch ihre überlegenen Flugleistungen auf. Es werden noch viele Jahre ins Land ziehen, bis die F-22 Raptor technologisch durch andere Flugzeuge dominiert werden kann.