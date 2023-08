Boeing 747-8F schliesst Vereisungstests ab

Boeing konnte mit dem neuen Frachtjumbo kürzlich die Testflüge unter bekannten Vereisungsbedingungen erfolgreich abschließen.

Mit diesem Meilenstein kommt der 747-8F seiner Zulassung einen weiteren Schritt näher, Boeing will den Dash-8 Mitte 2011 zugelassen haben und die erste Maschine im dritten Quartal an Cargolux ausliefern. Die Testflüge wurden durch den zweiten Prototypen RC521 durchgeführt. Die Erprobungsflüge unter bekannten Vereisungsbedingungen haben gezeigt, dass sämtliche Enteisungssysteme am neuen Jumbo problemlos funktionieren. Diese Testreihen gelten für den 747-8 Frachter wie für die Passgierversion.