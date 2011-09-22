Cathay akzeptiert Boeing 747-8F

Cathay Pacific Airways wird ihren ersten Boeing 747-8F Vollfrachter im Oktober 2011 übernehmen und zeigt sich mit den Leistungswerten der Maschine zufrieden.

Cathay bestätigte ihre Zufriedenheit mit den Leistungsdaten des neuen Boeing 747-8F Vollfrachters und will das erste Flugzeug im Oktober übernehmen. Die Fluggesellschaft aus Hongkong hat bei Boeing zehn 747-8F Frachter im Auftragsbuch. Die zu hohen Treibstoffverbrauchswerte waren allen Boeing 747-8 Kunden seit einem Jahr bekannt. Cathay konnte in dieser Angelegenheit mit Boeing eine einvernehmliche Lösung aushandeln.