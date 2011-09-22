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Cathay akzeptiert Boeing 747-8F

22.09.2011 BGRO
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Cathay Pacific Airways wird ihren ersten Boeing 747-8F Vollfrachter im Oktober 2011 übernehmen und zeigt sich mit den Leistungswerten der Maschine zufrieden.

Cathay bestätigte ihre Zufriedenheit mit den Leistungsdaten des neuen Boeing 747-8F Vollfrachters und will das erste Flugzeug im Oktober übernehmen. Die Fluggesellschaft aus Hongkong hat bei Boeing zehn 747-8F Frachter im Auftragsbuch. Die zu hohen Treibstoffverbrauchswerte waren allen Boeing 747-8 Kunden seit einem Jahr bekannt. Cathay konnte in dieser Angelegenheit mit Boeing eine einvernehmliche Lösung aushandeln.

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