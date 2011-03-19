Boeing 747-8I absolviert Rolltests

Nach den Gauntlet Tests ist Boeing bei dem neuen Jumbo zu den Rollversuchen übergegangen, der Erstflug wird am Sonntag, dem 20. März 2011 erwartet.

Offiziell hat Boeing den Erstflug für den 747-8I Intercontinental noch nicht bekannt gegeben, nach der guten Vorbereitung erwartet die Fachwelt, dass Boeings neuer Passagierjumbo Morgensonntag zum Jungfernflug abheben wird. Am 18. Januar wurden die High Speed Rolltests absolviert, dabei erreichte der Jumbo eine Geschwindigkeit von 90 Knoten. Bevor der Jumbo nun zum Jungfernflug abheben kann, müssen nun auch diese Daten noch genau analisiert werden. Die Programmverantwortlichen liessen verlauten, dass der 747-8I in Kürze mit dem Flugtestprogramm beginnen wird.