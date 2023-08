F-22 Raptor fliegt mit Bio Fuel

Das erste Jagdflugzeug der fünften Generation hat Testbetrieb mit Bio Treibstoffen erfolgreich abgeschlossen.

Bei dem Flugtestprogramm und während zahlreichen Bodentests haben sich im Betrieb mit dem synthetischen Treibstoff keine negativen Einflüsse gezeigt. Die leistungsstarken F119 Triebwerke der F-22 Raptor schluckten den mit bis zu 50 Prozent angereicherten Bio Treibstoff ohne Probleme zu machen. Während den Testverfahren wurde der Raptor mit dem 50 zu 50 JP-8 Treibstoff auch in der Luft betankt. Nach der F-22 werden nun auch die T-38 Jet Trainer mit diesem Treibstoff getestet. Die USA will in den nächsten Monaten praktisch alle Triebwerke, die in ihren Maschinen eingesetzt werden mit dem neuen Kraftstoffgemisch testen, bis im Jahre 2011 will die USAF alle ihre Flugzeuge für den Bio Treibstoff zugelassen haben.