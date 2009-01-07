F-22 Triebwerke werden weiter gebaut
07.01.2009 RK
Die USAF vergab an Pratt & Whitney einen Vertrag zum Bau von weiteren acht F119 Triebwerken.Der Auftragswert beläuft sich lediglich auf 7 Millionen US Dollar und schliesst vorerst nur die Beschaffung von Bauteilen für die Produktion von acht F119 Triebwerken ein. Der Vertrag ermuntert den Triebwerkhersteller Pratt & Whitney, den Flugzeugbauer Lockheed Martin und Boeing ihre Produktionsstrassen auf Sparflamme weiterlaufen zu lassen. Momentan hat die Beschaffung von weiteren F-22 Jagdflugzeugen für die USA keine Priorität. Das Programm geriet im Kongress wegen der hohen Kosten immer wieder unter heftigstes Sperrfeuer. Link: Pratt & Whitney Haben Sie die aktuellste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen?