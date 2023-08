Dassault zieht Grossauftrag an Land

NetJets bestellt bei Dassault weitere 20 Dassault Falcon 2000 LX Business Jets. Die Geschäftsreiseflugzeuge entsprechen einem Marktwert von 720 Millionen US Dollar.

Der moderne Jet mit Winglets wurde am 21. Mai 2007 an der EBACE in Genf angekündigt. NetJets hat bereits 10 von diesen Maschinen bestellt und stockte gestern den Auftrag um 20 weitere Flugzeuge auf. Die neuen Business Jets werden ab September 2008 über eine Zeitspanne von acht Jahren an die amerikanische Bedarfsfluggesellschaft ausgeliefert. Die modifizierte Falcon 2000 erreicht bei einer Geschwindigkeit von Mach 0.8 eine Reichweite von bis zu 4000 Nautischen Meilen.