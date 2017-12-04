SunExpress und PlayStation

SunExpress Playstation Boeing 737 (Foto: SunExpress)

SunExpress und Sony Interactive Entertainment Deutschland heben mit der PlayStation gemeinsame ab.

Hier kommt zusammen, was zusammengehört: Der beliebte Ferienflieger SunExpress und der Gaming-Gigant PlayStation (Sony Interactive Entertainment Deutschland) sind für sich genommen ja schon Garant für die wertvollsten Stunden des Jahres – zusammen jedoch bieten sie dem erholungssuchenden Kunden Entertainment und Reiseerlebnis auf höchstem Niveau – quasi über den Wolken.

Gemeinsam mit der Agentur SOKRATIV haben die Unternehmen ihre Zusammenarbeit definiert. Seit November startet eine Boeing 737-800 der SunExpress mit der Kennung TC-SNN zu den schönsten Urlaubszielen – mit an Bord oder vielmehr von außen zusehen: Die Helden aus dem Playstation® Universum.

Erstmalig in der Geschichte der SunExpress und exklusiv für die Partnerschaft wird das Flugzeug einen Namen erhalten. Dazu planen beide Unternehmen noch im Dezember einen digitalen Aufruf zu imitieren, um einen passenden Namen für den Ferienflieger der SunExpress zu finden. Den kreativsten Einsendungen winken dann Fluggutscheine im Streckennetz der SunExpress!

Kristian Krause, Geschäftsführer der Agentur SOKRATIV und Initiator der Kooperation beider Unternehmen: „Unser Ziel ist es immer, Marken zusammenzuführen, die besonders gut zueinander passen, voneinander gegenseitig profitieren können. Das ist mit SunExpress und PlayStation hervorragend gelungen: die Zielgruppen beider Marken passen gut zusammen; am Ende profitiert der Kunde von einer gut geplanten Kooperation – und vielen schönen Aktionen.“

Im Rahmen des Rennspiels „Gran Turismo Sport“ auf PlayStation 4 erwartet die Gamer Community eine besondere Überraschung: In mehr als 500.000 Produkten sind Gewinnspielkarten mit dem Slogan „Mit Vollgas in die Sonne“ zu finden. Zu gewinnen gibt es Fluggutscheine und „Fliegestühle“ von SunExpress. Seit Anfang 2017 gibt es die Liegestühle im SunExpress Design, die als Maskottchen der Marketingkampagne von SunExpress für einen bequemen und entspannten Urlaub stehen.

„Wir möchten unsere beliebten Helden einem noch umfassenderen Publikum vorstellen und näherbringen. Schlagkräftige Kooperationen sind für uns ein wichtiges Instrument, um aus neuen Zielgruppen begeisterte Gamer zu machen“, beschreibt Martin Pitzl, Marketing Manager Germany der Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH, die Idee hinter der weitreichenden Kooperation mit der neu als Partner gewonnen Airline.

Und so wird PlayStation auf der weltweit größten Tourismus-Messe ITB im kommenden März in Berlin den Stand von SunExpress bereichern und sich dort den urlaubshungrigen Besuchern genauso präsentieren, wie es umgekehrt SunExpress mit seinen Fliegestühlen auf der gamescom getan hat.

Doch das ist noch nicht alles: Social-Gamer kommen zum Zuge und sollen zukünftig von einem „Freundesspecial“ bei SunExpress profitieren – und auch in den Ferienfliegern wird es im nächsten Sommer spannend und mit Aktionen von PlayStation die Flugzeit noch kurzweiliger. Peter Glade, Commercial Director der SunExpress Deutschland GmbH, dazu: „Für unsere Gäste soll die Reise mit SunExpress komfortabel und kurzweilig sein. Wir freuen uns daher über die Kooperation mit PlayStation und sind sicher, dass wir mit vielen gemeinsamen Aktionen an Bord dazu einen Beitrag leisten werden.“

Auf der Microsite www.playstation-sunexpress.com , die Anfang Dezember online geht, kann man alle Aktionen rund um diese Kooperation aktuell verfolgen.

Da kann man nur viel Spaß beim Gaming wünschen – und guten Flug; für alle Urlauber mit SunExpress – und für diese tolle Kooperation zweier Marken, die verstanden haben, wie man die Kunden erreicht und glücklich macht.