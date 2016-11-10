SunExpress mit Spezialpreisen

SunExpress Boeing 737-800 (Foto: SunExpress)

Nonstop in die Sonne: Ab sofort mit SunExpress zum Spezialpreis auf die Kanaren.

Dem Schmuddelwetter in Deutschland entfliehen oder Silvester auf den sonnigen Kanaren verbringen – SunExpress macht es möglich. Ab heute können Urlauber mit der Ferienfluggesellschaft von vielen deutschen Airports ab 55,99 Euro pro Strecke (inklusive Steuern und Gebühren) nach Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa fliegen. Der Spezialpreis ist bis zum 16. November 2016 in jedem Reisebüro und über die Webseite der Ferienfluggesellschaft www.sunexpress.com buchbar. Die Reise können Fluggäste direkt ab dem 9. November und bis zum 31. Dezember 2016 antreten.

Der SunExpress Flugplan bis Ende Dezember sieht wie folgt aus: Von Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Leipzig/Halle, Nürnberg, Paderborn und Stuttgart geht es nach Fuerteventura. Nach Gran Canaria bringt der Ferienflieger seine Gäste von Düsseldorf, München und Nürnberg, während die Abflughäfen für Lanzarote Hannover, Nürnberg und Paderborn sind. Wer den Spezialpreis auch für Teneriffa nutzen möchte, fliegt von Nürnberg aus.