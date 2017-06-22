SunExpress mit neuer Linie ab Hannover

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

Am Flughafen Hannover hat SunExpress eine neue Sommer-Strecken aufgenommen. Die Ferienfluggesellschaft bietet ab sofort Flüge nach Kayseri in Kappadokien an.

Einmal pro Woche, jeweils dienstags, startet die Airline mit einer Boeing 737 um 17:45 Uhr nach Kayseri. Die Flugzeit beträgt rund dreieinhalb Stunden. Die Rückflüge starten jeweils dienstags um 23:20 Uhr in Kayseri.

SunExpress bietet aktuell bis zu 44 Flüge wöchentlich ab Hannover zu elf Urlaubsdestinationen an. Darunter sind Fuerteventura und Lanzarote auf den Kanaren, Heraklion in Griechenland, Varna in Bulgarien und ein umfangreiches Angebot an die Türkische Riviera und Ägäis.

Flughafen Hannover