Dassault Falcon 2000LX zugelassen

Das neuste Geschäftsreiseflugzeug von Dassault, die Falcon 2000LX, erhielt im letzten Monat die europäische und amerikanische Zulassung.

Das modernste Muster in Dassaults Sortiment erhielt die europäische EASA und die amerikanische FAA Zulassung am 23. April 2009. Der neuste Falcon Jet ist in der Lage Strecken von bis zu 4000 Nautischen Meilen (7.400 km) zu überwinden, so werden Nonstop Flüge von New York nach Moskau oder von Paris nach Mumbai möglich. Der neuste Jet klettert bis zu fünfzehn Prozent schneller als die Vorgängermuster, er erreicht seine Reiseflughöhe von 41.000 Fuss in nur 18 Minuten. Der erste Falcon 2000LX wird anfangs Mai ausgeliefert.