FAA erteilt 7X Steep Approach Zulassung

Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA erteilt dem Falcon 7X von Dassault die Erlaubnis London City anzufliegen.

Die europäische Behörde EASA zertifizierte den 7X bereits Ende 2008 für das Steep Approach Verfahren auf dem London City Airport. Flugzeuge die auf dem Stadtflughafen von London landen wollen müssen auf dem Instrumentenanflugsystem einem steileren Gleitweg folgen, als es auf normalen Flughäfen der Fall ist. Der Falcon 7X von Dassault kommt mit einem Gleitweg von sechs Grad zurecht und kann daher London City anfliegen. In London City muss man sich aus Lärmschutzgründen strikt an einen Gleitweg von 5,5 Grad halten, als normal gelten auf einem ILS Anflug Gleitwege zwischen drei bis vier Grad.