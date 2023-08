Comp Air kann Geld beschaffen

Der Flugzeugbauer aus Florida konnte am Kapitalmarkt 150 Millionen US Dollar beschaffen. Mit dieser Summe kann am Comp Air 12 weiter gearbeitet werden.

Das Geld wurde scheinbar von der Finanzgesellschaft MercMed aus Kalifornien zur Verfügung gestellt. Comp Air wird das Kapital für die Weiterentwicklung ihrer Comp Air 12, für die Zertifizierung und den Serienbau der ersten Flugzeuge verwenden. Laut Angaben der Unternehmung liegen für den einmotorigen Turboprop, der bis zu zehn Personen befördern kann, bereits 20 Bestellungen vor. Das Flugzeug ist aus Kunststoff gefertigt und steht seit April 2007 in der Flugerprobung. Das Programm musste jedoch auf Sparflamme betrieben werden, da kein Kapitalgeber gefunden wurde.