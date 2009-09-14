AirAsia beschafft frisches Kapital

Die grösste Low Cost Airline Asiens will über den Kapitalmarkt 665 Millionen Ringgit (189,4 Millionen US Dollar) beschaffen.

Das frische Geld soll über 400 Millionen neue Aktien eingenommen werden. Mit der Platzierung wurde die Malaiische CIMB Bank und die Schweizer Bank Credit Suisse betraut. AirAsia will mit dem neu beschafften Eigenkapital, Teile ihrer hohen Schulden tilgen. Die Platzierung soll morgen, dem 15. September 2009, abgeschlossen sein. Analysten bemängelten im August den schlechten Cash Flow der Gesellschaft, die im August eine Auslieferung von acht Airbus Kurzstreckenjets vom 2010 ins 2014 verschieben musste.