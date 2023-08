Cessna stellt verbesserte Sovereign vor

An der NBAA 2012 in Orlando stellte Cessna eine überarbeitete Cessna Sovereign vor, die ab dem dritten Quartal 2013 am Markt verfügbar sein soll.

Die ersichtlichste Verbesserung an der Sovereign sind modernste Winglets, welche zu einer aerodynamischen Widerstandverringerung führen und gepaart mit neuen Triebwerken zu einer Reichweitenverbesserung von 150 Nautischen Meilen führen werden. Die überarbeitete Maschine soll mit einem Pratt & Whitney Canada PPW306D motorisiert werden. Der Midsize Business Jet wird ein G5000 von Garmin erhalten und mit einer automatischen Schubsteuerung ausgerüstet sein. Die neue Sovereign wird zu einem Preis von 17,8 Millionen US Dollar zu kaufen sein.