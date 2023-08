Lufthansa Piloten nehmen Tarifvertrag an

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Lufthansa)

Die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) haben das in der Vorwoche ausgehandelte Verhandlungsergebnis zwischen Lufthansa Group und VC angenommen.

Zur Abstimmung standen der VTV und der MTV für die rund 5.200 Pilotinnen und Piloten der Lufthansa Airline und der Lufthansa Cargo. Der VTV hat eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2026, der MTV bis zum 31. Dezember 2027. Die Laufzeiten beider Verträge gehen einher mit einer entsprechenden Friedenspflicht.

Die Kernpunkte der von den Mitgliedern unterstützen Einigung sind:

Tabellenerhöhungen inkl. Zinseffekt von mehr als 18 Prozent:

7 Prozent am 1. Dezember 2023

5 Prozent am 1. Januar 2025 und

5 Prozent am 1. Januar 2026

Einmalzahlung in Höhe von 3,75% bez. auf die Jahresfixvergütung, maximal jedoch 3.000 Euro in 2023

Eine verbesserte variable Vergütung, die sich am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens orientiert

Mehr planbare Freizeit und Dienstplanstabilität für Pilot:innen, untern anderem durch Fixierung von zehn freien Tagen pro Monat

Weiteres Wachstum durch die Übernahme ehemaliger Piloten und Pilotinnen der Germanwings in die Lufthansa Airline (LHA)

Die Vereinbarungen zum VTV und MTV stehen noch unter dem Vorbehalt der redaktionellen Umsetzung sowie der Zustimmung der zuständigen Gremien.

„Die Tarifeinigung mit der VC schafft zusätzliche Stabilität in unserer Operations und damit auch mehr Verlässlichkeit für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Konzernvorstand und Arbeitsdirektor Michael Niggemann. „Wir verbessern neben der Vergütung auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für unsere Pilotinnen und Piloten. Aus wirtschaftlicher Perspektive fällt uns der Abschluss nicht leicht. Die lange Laufzeit schafft aber Planungssicherheit für Lufthansa Airline in den kommenden Jahren, insbesondere für das beabsichtigte Wachstum auf der Langstrecke. Darüber hinaus stärkt die am Verhandlungstisch friedlich gefundene Tarifeinigung die Sozialpartnerschaft.“

Lufthansa Group