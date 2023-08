Asia Jet führt brandneuen Challenger 605 ein

Die in Hongkong beheimatete Asia Jet hat bekannt gegeben, dass sie einen neuen Challenger 605 in ihrem Charter Service einsetzen will.

Das neue Flugzeug wird am Hong Kong Business Aviation Centre des Chep Lap Kok International Airport stationiert sein, von wo aus es von Asia Jets exklusivem Partner Metrojet betrieben werden soll. Ab dem dritten Quartal 2010 steht der Challenger 605 von Bombardier allen Asia Jet Cardmembern zu Verfügung. Justin Lee Firestone, Gründer und CEO der Airline, ist zuversichtlich, dass der neue Business Jet den Bedürfnissen ihrer Mitglieder mehr als gerecht werden wird.