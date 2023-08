Ab Initio Piloten bei NetJets

Der Taxiflugunternehmer NetJets beschäftigt erstmals Copiloten, die sie bei Oxford Aviation Training ausgebildet haben.

Die ersten Jungpiloten von Oxford Aviation Training sind im November und Dezember zu NetJets gestossen. Die spezialisierte Unternehmung für Kundenflüge beabsichtigt immer mehr ihrer Piloten selber auszubilden, um sich von den Launen des Arbeitsmarktes unabhängig zu machen. Mit der Pilotenausbildung wurde die in Oxford beheimatete Oxford Aviation Training betraut, der verantwortliche für das Pilotencorps bei NetJets Europa ist begeistert von den Fähigkeiten seiner neuen Piloten und will an der neuen Ausbildung festhalten. Link: NetJets Link: Wochenschau