NetJets bestellt ab

Der fractional ownership Taxi Flieger macht eine Grossbestellung bei Beechcraft rückgängig.

Bei der erfolgsverwöhnten Anbieterin von Business Jet Flügen läuft das Geschäft seit gut achtzehn Monaten schlecht. Die stark wachsende Unternehmung NetJets sah sich in der Krise gezwungen, viele Mitarbeiter zu entlassen und Flugzeugbestellungen rückgängig zu machen oder die Ablieferungen der Jets zu verzögern. Netjets gab mit einer Pflichtmitteilung bekannt, dass sie aus einem Grossauftrag bei Beechcraft aussteigen wird, durch diesen Ausstieg verliert Hawker Beechcraft in den nächsten Jahren einen Umsatz von substantiellen 2,6 Milliarden US Dollar. Die Maschinen für NetJets hätten ab 2011 ausgeliefert werden sollen.