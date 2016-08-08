Pakistan beschafft AW139 Hubschrauber

Leonardo-Finmeccanica AW139 (Foto: Leonardo-Finmeccanica)

Leonardo-Finmeccanica hat am 4. August 2016 einen neuen Auftrag für ihren AW139 Hubscharuber bekanntgegeben, Pakistan setzt in Zukunft auf diesen Mehrzweckhubschrauber.

Die pakistanische Regierung hat anfangs August bei Leonardo-Finmeccanica (AgustaWestland) einen Vertrag für eine nicht genannte Anzahl von AW139 Helikoptern unterzeichnet. Die Hubscharuber sollen für Transport- und Rettungsaufgaben genutzt werden. Leonardo-Finmeccanica konnte von dem zweimotorigen AW139 Hubschrauber bereits 960 Einheiten verkaufen, inzwischen sind mehr als 830 dieser Helikopter bei 240 Kunden im Betrieb.

Bei dem AW139 handelt es sich um einen zweimotorigen mittelschweren Hubschrauber mit bis zu 15 Sitzen. Er wurde in den 1990er-Jahren zunächst von dem italienischen Hersteller Agusta und von dem US-amerikanischen Hersteller Bell Helicopter als Gemeinschaftsprodukt unter der Bezeichnung AB139 entwickelt. Nach dem Ausstieg von Bell führte Agusta nach der Fusion mit dem englischen Unternehmen Westland das Projekt unter dem Namen AgustaWestland AW139 alleine weiter. Der Erstflug des AW139-Prototyps fand am 3. Februar 2001 im norditalienischen Vergiate statt, die ersten Maschinen wurden ab Mitte 2005 ausgeliefert.