NetJet Europe streicht 300 Stellen

NetJet Europe muss rund 30 Prozent ihrer Flugtruppen Positionen abbauen, dies entspricht 300 Stellen.

Die in Lissabon ansässige Firma hofft, dass durch freiwillige Abgänge und Vereinbarungen zur Kürzung der Arbeitsstunden mit den Piloten eine grosse Entlassungswelle verhindert werden kann. Die Frist zur Anmeldung ist bereits ausgelaufen, nun bemüht sich NetJet um Verhandlungen mit ihren Angestellten. Die Firma beschäftigt 1.046 Piloten und FlugbegleiterInnen, die bis zu 200 Diensttage pro Jahr arbeiten. Der Entscheid zum Stellenabbau kommt nach einer Periode der Expansion in den letzten Jahren. In den Jahren 2007 und 2008 vergrösserte die Firma ihre Arbeitstruppe um insgesamt 541 Angestellte. Anfangs Jahr musste NetJet angesichts der Rezession jedoch die geplanten Business Jet Lieferungen um 60 Prozent reduzieren und will 2009 nur noch zehn Flugzeuge in Empfang nehmen, darunter Hawker 750, Dassault Falcon 2000EX/LX und eine 7X. 2008 hatte die Firma 30 neue Jets erhalten und wollte in diesem Jahr weitere 27 in Betrieb nehmen.