Stellenabbau bei Airbus Deutschland

Flugzeughersteller Airbus baut im Zuge des Sanierungsprogramms Power8 in Deutschland 3450 Stellen ab.

Die Geschäftsleitung von Flugzeughersteller Airbus hat mit den Betriebsräten eine Vereinbarung über den Abbau von 1.000 Stellen in der Verwaltung getroffen. Ruhestandsregelungen, der Wechsel in eine Transfergesellschaft oder freiwilliges Ausscheiden mit Abfindung werden den Betroffenen angeboten.Zusätzlich scheiden Mitarbeiter mit Erreichen des Rentenalters und Zeitarbeiter aus. Der gesamte Stellenabbau soll 2010 vollzogen sein.