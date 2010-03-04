NetJet erleidet Verlust

NetJet muss für das vergangene Jahr einen Verlust von US$711 Millionen verbuchen, blickt aber dennoch zuversichtlich in die Zukunft.

Präsident der Muttergesellschaft Berkshire Hathaway, Warren Buffett, teilte den Aktionären in seinem alljährlichen Schreiben mit, dass NetJet ohne ihre Bürgschaft ihr Geschäft hätte schliessen müssen. 2008 hatte der Vermieter von Geschäftsflugzeugen einen Gewinn vor Steuern von US$213 Millionen vermelden können. Im letzten Jahr schrumpften die Einnahmen jedoch um 32 Prozent aufgrund der um 77 Prozent kleineren Nachfrage nach Flugzeugen. Laut Buffet besitzt NetJet mehr Flugzeuge als für den momentanen Betrieb nötig und plant deshalb die Absetzung einiger ausgewählter Flugzeuge über Zeit. Unter dem neuen Vorsitzenden und CEO David Sokol konnte NetJet ihre Schulden im letzten Jahr von US$1,9 Milliarden auf US$1,4 Milliarden reduzieren, Buffett ist deshalb zuversichtlich, dass die Firma 2010 einen Betriebsgewinn ausweisen wird.