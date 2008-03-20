Netjets Europa will nach Indien expandieren

Dank der starken Nachfrage nach Flügen von Europa nach Indien und zurück, will Netjets und ein Unternehmen der Luxusgüterindustrie Indiens zusammenspannen.

Nicht nur die Flüge von und nach Indien sind interessant, sondern auch die erhöhte Nachfrage nach Inlandflügen in Executive Jets innerhalb Indiens, macht den Schritt von Netjets Europa nach Osten interessant. Die Zusammenarbeit mit dem indischen Luxusgüterimporteur Shreyans ist ein vernünftiger Entscheid, verfügt er doch über beste Kontakte zu kaufkräftiger Kundschaft, die an einem Teilbesitz eines Netjet Flugzeuges interessiert sein könnten.