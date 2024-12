Weitere Eurofighter für Spanien

Eurofighter Halcon-II-Programm Spanien (Foto: Airbus Defence and Space)

Spanien hat 25 weitere Eurofighter bestellt. In den Auftrag wurden 21 Eurofighter Einsitzer und vier Eurofighter Doppelsitzer eingehandelt.

Die spanische Regierung hat mit der in München ansässigen deutschen NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA) einen Vertrag über den Erwerb von 25 Eurofighter-Flugzeugen unterzeichnet. Der als Halcon-II-Programm bekannte Auftrag umfasst die Lieferung von 21 einsitzigen und vier zweisitzigen Eurofighter-Flugzeugen der neuesten Generation. Mit diesen neuen Eurofighter Kampfjets will Spanien einen Teil der F-18 Flotte der spanischen Luftstreitkräfte ersetzen. Die ersten Maschinen aus dieser Bestellung werden ab dem Jahr 2030 an Spanien übergeben.

Der Eurofighter ist der fortschrittlichste und erfolgreichste Kampfjet aus europäischer Produktion und bildet das Rückgrat der europäischen Luftverteidigung. Er ist auch ein Symbol der industriellen Zusammenarbeit zwischen Nationen und Unternehmen – ein Beispiel dafür, wie Europa in unserem gegenwärtigen Verteidigungskontext funktionieren kann. Wir sind dankbar für das Vertrauen der spanischen Regierung in unseren Eurofighter und in Airbus Defence and Space. Diese Bestellung ist nicht nur ein wichtiges Nachfrage- und Verteidigungssignal, sondern sichert auch die Lieferkette in Spanien und in ganz Europa.

Dies sagte Mike Schoellhorn, CEO von Airbus Defence and Space.

Alle spanischen Eurofighter werden am Airbus-Standort Getafe (Madrid, Spanien) montiert, getestet und ausgeliefert. Seine industrielle Präsenz bedeutet allein in Spanien mehr als 16.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze. Die wichtigsten nationalen Verteidigungs- und Technologieunternehmen sind am Herstellungsprozess beteiligt.

Über das Halcon Programm

Das Halcon Programm soll die F-18-Flotte des Landes ersetzen und bedeutet eine erhebliche Aufrüstung der spanischen Luftstreitkräfte: Seit 2022 werden insgesamt 45 (20+25) Eurofighter bestellt, die mit moderner Avionik, elektronisch abtastendem Radar (E-Scan), verbesserten Waffensystemen für Brimstone III und Full Meteor, neuen Sensoren und verbesserter Konnektivität ausgestattet sind. Sie werden ab 2026 die derzeitige Flotte von 70 Flugzeugen der spanischen Luftwaffe ergänzen.

Der Eurofighter steht in der spanischen Luftwaffe seit 2003 im Einsatz. Spanien betreibt den Eurofighter ab den Luftwaffenstützpunkten Morón (11. Geschwader) in der Nähe von Sevilla und Los Llanos (14. Geschwader). Gando (46. Geschwader) auf den Kanarischen Inseln wird bald der nächste Einsatzstützpunkt des Eurofighter werden.