Gulfstream mit starkem Auftritt an EBACE

Gulfstream Aerospace Corporation wird mit fünf Business Jets auf dem Aussengelände an der EBACE 2012 vertreten sein. Als Highlight gelten die beiden Testflugzeuge G650 und G280, die kurz vor der Musterzulassung stehen.

Der Flugzeugproduzent aus Savannah wird auf dem Aussengelände auf der EBACE in Genf mit einer G550, G450 und G150 vertreten sein. Gulfstream hat neben diesen drei Jets auch die beiden neusten Muster G280 und G650 an die EBACE 2012 gebracht, beide Maschinen befinden sich kurz vor der Zulassung. Neben diesen fünf exklusiven Geschäftsreiseflugzeugen der Oberklasse wird sich Gulfstream, wie man es sich aus früheren Jahren gewohnt ist, mit einem starken Auftritt im Innenbereich des PALEXPO Gebäudes präsentieren. In diesem Jahr hat sich der renommierte Business Jet Hersteller auf insgesamt 221 Quadratmetern eingemietet. Die EBACE 2012 findet vom 14. bis zum 16. Mai statt.