Gulfstream mit G280 an der EBACE

Gulfstream brachte neben zahlreichen anderer Jets auch eine Gulfstream G280 an die EBACE 2012 nach Genf. Die Maschine mit der Seriennummer 2004 ist im Flugtestprogramm eingebunden und wird nach der Zulassung als Demonstrationsflugzeug dienen.

Die G280 hat im März 2012 die provisorische Musterzulassung erhalten und soll noch in diesem Jahr von der FAA die definitive Musterberechtigung erhalten. Bei dem G280 handelt es sich um einen Abkömmling des bewährten G200 Business Jet, der früher unter dem Namen IAI Galaxy durch Israel Aerospace Industries gebaut wurde. Die neue Maschine wird durch Gulfstream in enger Zusammenarbeit mit Israel Aircraft Industries entwickelt und gebaut. Das Flugtestprogramm wurde mit drei Maschinen bestritten und umfasste bei rund 700 Versuchsflügen mehr als 1.845 Flugstunden. Der G250 ist das erste Flugzeug, welches mit der modernen "Fusion" Avionik von Rockwell Collins ausgerüstet ist, der super mid size Jet ist im Preissegment von 24 Millionen US Dollar angesiedelt. Die Gulfstream G280 wird bis am Mittwoch an der EBACE 2012 ausgestellt sein.