Erster Gulfstream G II kommt ins Museum

Am 2. Oktober 1966 startetet die Gulfstream II zum Jungfernflug, nach 46 Jahren kommt die erste Maschine jetzt ins Museum.

Die Maschine flog ab 1970 unter der Immatrikulation N55RG für Robert W Galvin. Die Familie Galvin hat den Luxusjet dem Carolinas Aviation Museum geschenkt, wo sie nun als wertvolles Ausstellungsstück dienen wird. Das Museum wurde 1991/92 auf dem Charlotte Airport gegründet und will die Luftfahrtgeschichte von North- und South Carolina lebendig halten. Bei der Gulfstream GII handelt es sich um den ersten Business Jet von Gulfstream, von diesem Typ wurden 257 Maschinen gebaut und 145 befinden sich immer noch im Betrieb. Der Langstreckenjet wird von zwei Rolls-Royce Spey RB.168 angetrieben.