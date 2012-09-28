Flight Safety hat mit G650 Pilotenschulung begonnen

Flight Safety ist die grösste und renommierteste Flugschule für Piloten von Geschäftsreiseflugzeugen, sie ist auch die erste, welche Gulfstream G650 Piloten ausbildet.

Die ersten Gulfstream G650 Umschulungen werden im Gulfstream Savannah Learning Center durchgeführt. Für die Pilotenschulung stehen neben modernen Schulungsräume, vier Trockenübungsgeräte und zwei von der FAA zugelassene Simulatoren zur Verfügung. Einer der beiden Simulatoren ist auch nach den Vorgaben der europäischen EASA zertifiziert. Im ersten G650 Kurs nehmen 16 Piloten teil, die Ausbildung dauert nach Aussagen von Flight Safety 3,5 Wochen. Flight Safety wird für den G650 noch zwei weitere Simulatoren bauen, wo sie stationiert werden, wurde noch nicht festgelegt.