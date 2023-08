Vertrag über türkischen A-129 tritt in Kraft

Im März 2007 unterzeichnete die Türkei einen Kauf- und Fertigungsvertrag für 50 A-129 Kampfhubschrauber und 41 Optionen.

Die Verträge regeln die Modalitäten des neuen türkischen Aufklärungs- und Kampfhubschraubers, der eng an den AW-129 Mangusta angelehnt ist. Der Helikopter wird in der Türkei in den TAI Werken fabriziert und mit türkischen Teilsystemen ausgerüstet. Die T-129 darf sogar an potentielle Exportinteressenten geliefert werden. Das Programm wurde nun in Form einer kleinen Zeremonie offiziell gestartet.