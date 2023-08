US Navy kauft weitere Super Hornets

Das Pentagon gab bekannt, dass die US Navy weitere 13 F/A-18F und drei EA-18G Super Hornets beschafft.

Bei diesem Auftrag an McDonnell Douglas, einer Tochtergesellschaft von Boeing, handelt es sich um eine Umwandlung einer Kaufoption in eine Festbestellung. Die 13 Mehrzweckkampfflugzeuge F/A-18F und drei EA-18G Growler, die für Spezialaufgaben in der elektronischen Kriegsführung ausgelegt ist, werden bis Ende 2011 ausgeliefert. Der Auftrag entspricht einem Wert von 659 Millionen US Dollar.