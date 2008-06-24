DARPA testet Modell FA-18 Hornet

Erstmals ist es gelungen ein F/A-18 Modellflugzeug sicher auf den Boden zu steuern, das im Flug 60 Prozent einer Flügelseite verloren hat.

Es wird schon seit längerem an elektronisch stabilisierten Steuerungssystemen gearbeitet, die es möglich machen ein Flugzeug mit stärksten Schussbeschädigungen sicher auf die Basie zurückzufliegen. Nun ist es erstmals gelungen ein F/A-18 Modellflugzeug mit nur noch 40 Prozent seiner Haupttragfläche auf einer Seite sicher zu landen. Dies macht eine hochkomplexe Steuerungssoftware von Rockwell Collins möglich.

F/A-18 Modell verliert Flügel und fliegt weiter: Quelle DARPAForce