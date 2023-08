T-45 Goshawk mit Sonderlackierung

Die Luftstreitkraft de US Navy feiert im nächsten Jahr einen runden Geburtstag, zu diesem Anlass hin werden auch einige T-45 Jettrainer mit einer Sonderlackierung versehen.

Im 2011 feiert die US amerikanische Marineluftwaffe ihren 100sten Geburtstag, was im Mai 1911 mit einfachen Curtiss Schwimmerflugzeugen angefangen hat, ist zur stärksten und schlagkräftigsten Luftstreitkraft auf unseren Weltmeeren gewachsen. Im Januar 1911 machte Curtiss mit dem weltweit ersten Wasserflugzeug auf North Island seine Flugversuche. Maschinen dieses Typs wurden später von den neu gebildeten Luftstreitkräften der US Navy gekauft und eingeführt. Heute ist die US Navy die potenteste Luftmacht auf den Weltmeeren und mit modernsten F/A-18 Kampfflugzeugen ausgerüstet. Zur Feier des Hundertjährigen Bestehens versieht die US Navy einiger ihrer Flugzeuge mit einer Jubiläumsbemalung. Kürzlich veröffentlichte die US Navy erste Aufnahmen ihrer Goshawk Trainingsflugzeugen in der Sonderbemalung. Die Feierlichkeiten finden an verschiedene Anlässen übers ganze nächste Jahr verteilt statt.