Radar Auftrag für B-2 Spirit Bomber

Laut einer Medienmitteilung aus dem Pentagon hat Raytheon einen Auftrag über 175 Millionen US-Dollar für Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Radaranlage der B-2 Bomber erhalten.

Bei diesem Auftrag geht es um Wartungs- und Reparaturarbeiten an den Radaranlage der zwanzig im Einsatz stehenden B-2 Stealth Bomber. Der hochkomplexe APQ-181 Radar der B-2 Spirit wurde Ende der 2010er Jahre von einer passiven Strahlschwenkung (PESA) auf eine Antenne mit aktiver Strahlschwenkung (AESA) modernisiert und muss permanent gewartet, repariert und verbessert werden, damit die technologische Überlegenheit des Stealth Bombers während seiner ganzen Einsatzzeit gewährleistet ist. Der 175 Millionen Vertrag läuft über zehn Jahre bis Ende Juli 2033. Die Hauptarbeiten fallen im Raytheon Werk El Segundo in Kalifornien an. Die Medienmitteilung gibt keinen Aufschluss zu den geplanten Verbesserungsarbeiten an der Radaranlage. Wir gehen davon aus, dass während der regulären Wartung auch Verbesserungen in der Mikroelektronik vorgenommen werden.