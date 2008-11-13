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Lockheed Martin liefert ersten C-130J an Norwegen

13.11.2008 RK
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Gestern lieferte Lockheed Martin anlässlich einer Übergabezeremonie den ersten von vier C-130J Hercules an die norwegische Luftwaffe.

Ende Monat wird der neue Hercules Transporter in Norwegen eintreffen und ein zweites Mal gefeiert. Bei dem C-130J Super Hercules für die Royal Norwegian Air Force handelt es sich um eine moderne, gestreckte C-130J Hercules. Ähnliche solche Transporter wurden bereits von der US Air Force übernommen. Der nächste C-130J Kampfzonentransporter wird 2009 an Norwegen übergeben und die letzten beiden werden im 2010 an Norwegen geliefert.
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