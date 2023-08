USA beschafft weitere C-130 Hercules Transporter

Bei dem C-130 Hercules von Lockheed Martin handelt es sich um den erfolgreichsten Militärtransporter, der je gebaut wurde.

Die ersten Maschinen des Turboprop getriebenen, viermotorigen Transporters wurden bereits 1956 bei den Transporteinheiten der US Air Force eingeführt und dienen seit Jahrzehnten als zuverlässige Schwertransporter. Die C-130 Hercules erfreuen sich weiterhin grosser Beliebtheit und werden auf allen Kontinenten als unverwüstliche Transportflugzeuge eingesetzt. Das US Verteidigungsministerium bestätigte einen weiteren Auftrag über elf Hercules C-130J bei Lockheed Martin, der Auftrag entsprich einem Wert von mehr als 827 Millionen US Dollar und wird im Rüstungsjahr 2010 verbucht.