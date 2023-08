Aegean meldet solide Zahlen

Die griechische Fluggesellschaft erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn von 13,4 Millionen Euro (19,2 Millionen US Dollar).

Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 5 Prozent auf 275,5 Millionen Euro (394 Millionen US Dollar). Der Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Finanzaufwendungen (EBITDAR) konnte um 43 Prozent auf 42,5 Millionen Euro gesteigert werden unter dem Strich blieb ein Vorsteuergewinn von 13,4 Millionen Euro, dies entspricht einer Zunahme von 143 Prozent. Die Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Athen transportierte im ersten Halbjahr 2,9 Millionen Fluggäste was einer Zunahme von neun Prozent entspricht. An der griechischen AEGEAN geht die Krise praktisch spurlos vorbei, da sie sich in einer Wachstumsphase befindet, welche wegen der strukturellen Probleme im griechischen Airline Sektor stark begünstigt wird.