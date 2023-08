Aegean und CO arbeiten zusammen

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Aegean Airlines und Continental Airlines wollen ein Codeshare Abkommen für die Strecke New York-Athen abschliessen.

Die beiden Star Alliance Partnerinnen gaben ihre Zusammenarbeit gestern bekannt. Die Bewilligung der Regierung ist noch ausstehend, bei Zusage will die griechische Fluggesellschaft Aegean auch auf Flügen zwischen New York und Rom und Paris auf Continental Flügen Codesharing betreiben. CEO Dimitris Gerogiannis sagte in einem Statement, seine Airline werde ihre Codeshare Strategie weiter ausbauen. Aegean Air, welche eingewilligt hat, mit Olympic Airlines zu fusionieren, wurde im Juni dieses Jahres als 28. Mitglied in die Star Alliance aufgenommen.