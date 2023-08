Embraer lieferte 246 Flugzeuge aus

Der brasilianische Flugzeugbauer konnte im vergangenen Jahr 246 Flugzeuge ausliefern, im 2009 waren es 244.

Am besten Schnitt Embraer bei den kleinen Businessjets ab, hier verließen 100 Phenom 100 und 26 Phenom 300 die Fabrikationshallen. Bei den größeren Geschäftreisejets konnte der brasilianische Flugzeugproduzent 10 Legacy und 8 Lineage ausliefern. Bei den Verkehrsflugzeugen wurden 100 Maschinen ausgeliefert. Das Rennen machten hier die E-Jets mit 94 Flugzeugen, von den Embraer 145 gelangten lediglich 6 Maschinen an die Endkunden. Im militärischen Sektor verließen 1 ERJ 135 und 1 Legacy die Produktionsstätten von Embraer. Der Bestellungsüberhang kumuliert sich auf eine Summe von 15,6 Milliarden US Dollar.