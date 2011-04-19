Embraer lieferte im Q1 weniger Flugzeuge aus

Brasiliens Flugzeugproduzent Embraer hat im ersten Quartal 2011 weniger Flugzeuge ausgeliefert als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Embraer hat im ersten Quartal 2011 28 Flugzeuge an ihre Kundschaft übergeben. Von Januar bis März wurden zwanzig Verkehrsflugzeuge und acht Businessjets ausgeliefert, im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 41 Maschinen. Im ersten Quartal gingen bei dem brasilianischen Flugzeugproduzenten 44 E-Jet Bestellungen ein. Der Auftragsüberhang liegt bei 270 Flugzeugen, welche einem Marktwert von 16 Milliarden US Dollar entsprechen.