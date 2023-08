Aegean verkleinert Verlust

Die griechische Aegean Airlines verkleinert den Verlust im ersten Quartal 2011 von 25,6 Millionen Euro auf 16,3 Millionen Euro.

