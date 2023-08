C-130 Hercules als SAR Version

Am 5. Oktober 2009 startete Lockheed Martin offiziell den bau einer neuen Such und Rettungsplattform ihres bewährten Hercules Transporters.

Die Search and Rescue (SAR) Version des C-130 Hercules wurde auf Begehren der US Air Force aufgelegt. Lockheed Martin hofft auf einen grossen Kundenstamm für die neue Spezialtransporter- Version ihres bewährten Verkaufsschlagers. Der C-130 Turboprop Transporter ist bereits seit 55 Jahren auf dem Markt und verkauft sich immer noch bestens. Die US Air Force alleine will vorerst 22 neue HC/MC-130J beschaffen, um ältere HC-130 Modelle zu ersetzen, weitere Bestellungen werden erwartet, da die US Air Force bis zu 115 Hercules erneuern will, die für Spezialaufgaben verwendet werden. Der neue C-130J hat eine maximale Startmasse von 74.400 kg und bekam einen überarbeiteten Flügel, der zu einer längeren Lebensdauer führen wird als bei den C-130E Modellen. Die neuste Variante ist auch mit einem FLIR Behälter ausgerüstet, der auf Infrarotbasis Nachtbilder liefern kann und somit Nachttiefflugeinsätze erleichtern wird.