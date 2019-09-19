US Regierung genehmigt F-35 Verkauf an Polen

F-35A Lightning II Payerne (Foto: VBS)

Polen darf für ihre Luftverteidigung F-35A Lightning II beschaffen, die US-amerikanische Regierung hat den Verkauf genehmigt.

Polen will ihre russischen Kampfjets mit der modernen F-35 Lightning II von Lockheed Martin ersetzen, dazu hat das NATO Mitglied im Juni eine offizielle Anfrage für 32 F-35 Lightning II Kampfjets an die USA gestellt. Polen sucht schon seit längerem nach einem Ersatz für ihre MiG-29 Fulcrum und Su-22 Fitter Kampfflugzeuge, diese können nun wahrscheinlich durch den modernsten fünft Generation Fighter F-35A Lightning II von Lockheed Martin ersetzt werden. Die Vorlage muss nun noch durch den US-Kongress genehmigt werden. Die ersten Flugzeuge könnten dann schon ab 2024 an Polen geliefert werden.