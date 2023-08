CAE beliefert die kanadische Luftwaffe mit C-130J Simulatoren

Der Spezialist für zivile wie militärische Simulatoren CAE kann die Trainingssysteme für die kanadischen C-130J Hercules Transporter liefern.

Der Auftrag ist in zwei Teile gegliedert, erstens müssen sämtliche Übungsgeräte und Simulatoren entwickelt und gebaut werden und in einer zweiten Phase kann CAE die kanadischen Streitkräfte während 20 Jahren bei der Wartung und Weitererntwicklung ihrer C-130J Trainingsgeräte unterstützen. Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 329,5 Millionen kanadischer Dollar (260 Millionen USD). Die Trainingsgeräte werden in der ersten Jahreshälfte 2012 im Ausbildungszentrum bei Trenton installiert. Kanada hat 17 C-130J Hercules Transporter beschafft und rechnet in den nächsten drei Jahren durch dieses Programm mit 330 zusätzlichen Arbeitsplätzen, die während den nächsten 20 Jahren um weitere 50 Jobs anwachsen werden.