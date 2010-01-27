Kawasaki XC-2 Militärtransporter absolvierte Erstflug

Am 26. Januar 2010 hob der neue japanische Militärtransporter Kawasaki XC-2 zu seinem Jungfernflug.

Auch dieser Erstflug war mehr als zwei Jahre verspätet, ursprünglich war der Termin im September 2007 geplant gewesen. Der Rollout des Kawasaki XC-2 fand bereits im Sommer 2007 statt. Bei dem japanischen Militärtransporter lag das Hauptproblem bei Festigkeitsproblemen beim Rumpf, hier musste der Hersteller langwierige Nacharbeiten machen. Der 140 Tonnen schwere Militärtransporter ist für Reichweiten von bis zu 6500 Kilometer ausgelegt und wird durch zwei General Electric GE CF6-80C2 Triebwerke angetrieben. Die japanischen Luftstreitkräfte haben einen Bedarf von 60 Maschinen und wollen damit den kleineren Kawasaki C-1 ersetzten. Japan will den C-2 spätestens 2013 einführen.