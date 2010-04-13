Frankreich kauft bei Airbus Military ein

Das französische Verteidigungsministerium hat bei Airbus Military weitere acht militärische CN-235-300 Transporter gekauft.

Frankreich muss ihre alten Transall Militärtransporter durch neue Maschinen ersetzen, ursprünglich wollte man dies mit dem A400M tun, der jedoch eine Verspätung von drei Jahren aufweisen wird. Frankreich betreibt bereits 19 Flugzeuge des Typs CN235-200 und hat jetzt acht weitere CN235-300 gekauft. Die Maschinen werden ab Mitte 2011 an die französische Luftwaffe geliefert und werden dort als Transporter für kleinere Lasten, Logistikaufgaben und für die Ausbildung von Fallschirmjägern herbeigezogen.