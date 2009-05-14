Airbus Military kann C-295M an Tschechien verkaufen

Das tschechische Verteidigungsministerium zeichnete eine Vertragsvereinbarung mit Airbus Military für den Kauf von vier C-295M Militärtransporter.

Der mittelschwere Transporter wurde aus dem CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1400 Kilometer transportieren. Die Tschechische Luftwaffe wird mit den neu erstandenen C-295M ihre alten Antonov An-26 ersetzten. Der erste Transporter aus Spanien wird Ende 2009 an Tschechien ausgeliefert und der letzte wird Ende 2010 zu den Transportverbänden der tschechischen Luftwaffe stossen.