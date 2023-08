Interview über den Eurofighter Typhoon

Die Schweiz sucht ein neues Kampfflugzeug. Im Rahmen dieser Ausschreibung konnten wir ein Interview mit den Verantwortlichen für die Eurofighter Kampagne von EADS führen.

Am Freitag, dem 2. Oktober 2009, hatte FliegerWeb.com die Gelegenheit, mit den Verantwortlichen der Eurofighter Kampagne Schweiz zu sprechen.