Interview über den Eurofighter Typhoon
04.10.2009 RK
Die Schweiz sucht ein neues Kampfflugzeug. Im Rahmen dieser Ausschreibung konnten wir ein Interview mit den Verantwortlichen für die Eurofighter Kampagne von EADS führen.
Am Freitag, dem 2. Oktober 2009, hatte FliegerWeb.com die Gelegenheit, mit den Verantwortlichen der Eurofighter Kampagne Schweiz zu sprechen.
Das Interview wurde mit Herrn Dr. Welf-Werner Degel, Head of Eurofighter Campaign Switzerland, Dr. Frank Liemandt, Sales Director Eurofighter Campaign Switzerland und Wolfram Wolff, Head External Communications Military Air Systems, geführt. Im Rahmen des Tiger Teilersatzes steht der Eurofighter Typhoon von EADS im Rennen gegen den Rafale von Dassault aus Frankreich und dem Saab Gripen aus Schweden. Bei dem Eurofighter Typhoon handelt es sich um eines der besten Jagdflugzeuge der vierten Generation, der auch für Luft-Boden und Aufklärungsaufgaben eingesetzt werden kann.
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