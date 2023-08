F-22 Raptor stellt Biotreibstoff Rekord auf

Das erste Kampfflugzeug der fünften Generation stellte mit einem Biotreibstoffgemisch einen neuen Geschwindigkeitsrekord von Mach 1,5 auf.

Die US Air Force möchte in Zukunft 50 Prozent ihres Bedarfs an Treibstoff mit umweltfreundlichem Biotreibstoff abdecken. Mit dieser Massnahme will sich die weltweit grösste Luftwaffe von ihrer Abhängigkeit von den Erdölexportierenden Ländern lösen und vermehrt auf Treibstoffe aus heimischer Produktion setzen. Am Freitag, dem 18. März 2011, erreichte ein F-22 Raptor Kampfjet mit einem 50 zu 50 Gemisch eine Fluggeschwindigkeit von Mach 1,5 und zeigte auf diese Art wirkungsvoll, was in den neuen Treibstoffen steckt. Bei dem Treibstoff wurde 50 Prozent herkömmliches Kerosin mit einem Kerosin, das aus der Leindotter-Pflanzen (Camelina) produziert wurde, gemischt. Die Geschwindigkeit wurde auf einer Höhe von 40.000 Fuss ohne dem Zuschalten des Nachbrenners erreicht.