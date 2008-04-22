Lufthansa will aktiv an erwarteter Konsolidierung teilnehmen
22.04.2008 RK
Der Geschäftsführer der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa liess gestern, Montag, erläutern, dass die Lufthansa weitere Fusionen und Übernahmen erwartet.
Der Geschäftsführer der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa liess gestern, Montag, erläutern, dass die Lufthansa weitere Fusionen und Übernahmen im Bereich der Fluggesellschaften in Europa und in den USA erwartet.
Die Fluggesellschaft hat sich deshalb auf eine aktive Teilnahme vorbereitet.
CEO Wolfgang Mayrhuber gab gegenüber Reportern bekannt, dass die Lufthansa die finanziellen Möglichkeiten besitzt, um jederzeit Übernahmen und Zukäufe zu tätigen.
Ein Sprecher der Lufthansa erklärte jedoch, dass die Fluggesellschaft immer noch keine Pläne hat, um ein Gebot für die italienische Fluggesellschaft Alitalia abzugeben.